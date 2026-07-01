Visite guidée du Lycée du Parc (Lyon), Lycée du Parc, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Lycée du Parc · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée du Lycée du Parc (Lyon) Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Lycée du Parc Métropole de Lyon
Limité à 50 personnes par créneau (50X3).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La visite guidée du Lycée du Parc de Lyon sera assurée par des élèves de Première et de Terminale, suivant l’option « Histoire de l’art ».
Visite à 14h, 15h et 16h.
Inscription obligatoire.
Lycée du Parc 1bd Anatole France, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437511551 https://lyceeduparc.fr/ldp/ [{« type »: « email », « value »: « secretariat.0690026d@ac-lyon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0437511551 »}] Lycée National du Parc, inauguré en 1914 Métro A – Station Masséna
Accès PMR
La visite guidée du Lycée du Parc de Lyon sera assurée par des élèves de Première et de Terminale, suivant l’option « Histoire de l’art ».
©libre de droits
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Webinaire GOOGLE « Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, je sécurise mon identité numérique sur Internet », Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 7 juillet 2026
- LA GAILLE ESPACE GERSON Lyon 8 juillet 2026
- Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon 9 juillet 2026
- L’EVADATION DE LA TOUR FATALE ENFLAMMEE ESPACE GERSON Lyon 22 juillet 2026
- J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 28 août 2026