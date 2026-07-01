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Visite guidée du Lycée du Parc (Lyon), Lycée du Parc, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Lycée du Parc · Lyon

Visite guidée du Lycée du Parc (Lyon), Lycée du Parc, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lycée du Parc
Adresse
1bd Anatole France, 69006 Lyon
Ville
69006 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 50 personnes par créneau (50X3).

Visite guidée du Lycée du Parc (Lyon) Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Lycée du Parc Métropole de Lyon

Limité à 50 personnes par créneau (50X3).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La visite guidée du Lycée du Parc de Lyon sera assurée par des élèves de Première et de Terminale, suivant l’option « Histoire de l’art ».

Visite à 14h, 15h et 16h.

Inscription obligatoire.

Lycée du Parc 1bd Anatole France, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437511551 https://lyceeduparc.fr/ldp/ [{« type »: « email », « value »: « secretariat.0690026d@ac-lyon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0437511551 »}] Lycée National du Parc, inauguré en 1914 Métro A – Station Masséna
Accès PMR
La visite guidée du Lycée du Parc de Lyon sera assurée par des élèves de Première et de Terminale, suivant l’option « Histoire de l’art ».

©libre de droits

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