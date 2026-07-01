Visite guidée du lycée Henri IV, Lycée Henri IV, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du lycée Henri IV 19 et 20 septembre Lycée Henri IV Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visite guidée, encadrée et commentée par des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles.

Lycée Henri IV 23, rue Clovis – 75005 PARIS Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France Créé en 1804 dans les bâtiments de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève, le lycée Henri IV est sans doute le seul en France à avoir gardé des espaces médiévaux. Outre une architecture remontant pour partie au 12ème siècle, il conserve également de nombreux décors de l’époque baroque dont le cabinet des médailles, l’oratoire et l’immense bibliothèque des Génovéfains, témoins de l’importance, de la richesse, du rayonnement de l’abbaye. L’établissement, classé Monument Historique, a bénéficié ces dernières années d’importants travaux de restauration portant sur le cellier des chanoines et la fresque de la coupole peinte par Jean Restout. C’est à la découverte de ces lieux prestigieux et à l’évocation de leur histoire que vous invite une visite commentée d’une durée d’environ une heure.

Visite commentée

©Lycée Henri IV