Visite guidée du lycée hôtelier Jeanne et Paul AUGIER, Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE, Nice

Informations pratiques

Visite guidée du lycée hôtelier Jeanne et Paul AUGIER Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00 Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE Alpes-Maritimes

Durée des visites guidées : 1h ; Groupe de 20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Le lycée Jeanne et Paul Augier vous ouvre ses portes !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un lieu unique où se transmettent chaque jour les savoir-faire de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme !

✨ Cette année, laissez-vous guider à travers une visite immersive et interactive animée par nos étudiants. Des cuisines aux restaurants d’application, en passant par les chambres pédagogiques et les espaces emblématiques du lycée, partez à la rencontre des métiers qui font rayonner notre territoire.

️ Au programme :

– Visite guidée du lycée ;

– Découverte des formations et des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme ;

– Défis et animations tout au long du parcours ;

– Démonstration culinaire par nos élèves et enseignants ;

– Dégustation de spécialités de la cuisine nissarde ;

– Boutique gourmande mettant à l’honneur les réalisations de nos élèves.

«Découvrez nos métiers, explorez nos savoir-faire et laissez-vous guider jusqu’aux saveurs de notre patrimoine !»

Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE 163 BOULEVARD RENE CASSIN 06200 NICE Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 72 77 77 https://www.lycee-paul-augier.com/ https://www.instagram.com/lyceepaulaugier/ Lycée d’hôtellerie, de restauration et de tourisme de plus de 110 ans qui propose des formations du CAP au BTS. TRAM et BUS arrêt GRAND ARENAS, TRAIN GARE GRAND ARENAS SUD et SAINT AUGUSTIN, parking privé…

Le lycée Jeanne et Paul Augier vous ouvre ses portes !

Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Jeanne et Paul Augier