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Visite guidée du lycée public de Saint-Just, Lycée Saint-Just, Lyon

Visite guidée du lycée public de Saint-Just, Lycée Saint-Just, Lyon

Visite guidée du lycée public de Saint-Just, Lycée Saint-Just, Lyon samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Lycée Saint-Just

Adresse : 21, rue des Farges, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Ville : 69005 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Départ régulier des visites toutes les 20 minutes.

Visite guidée du lycée public de Saint-Just Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Lycée Saint-Just Métropole de Lyon

Départ régulier des visites toutes les 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les élèves d’histoire des arts vous invitent à découvrir l’histoire et l’architecture de l’ancien grand séminaire de Lyon à travers des personnages qui vous feront voyager de l’antiquité au XXIIème siècle.

Lycée Saint-Just 21, rue des Farges, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69005 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437413030 http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/saintjust/@portail/‎ Édifice du milieu du XIXème, ancien grand séminaire de Lyon. Funiculaire Saint-Just : Minimes
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©Gobillot

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