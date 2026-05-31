Visite guidée du manoir, Manoir de la Chaslerie, Domfront en Poiraie

Visite guidée du manoir Dimanche 20 septembre, 15h00 Manoir de la Chaslerie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une cour fermée regroupe les principaux bâtiments (logis avec tours, écuries, colombier). Diverses constructions extérieures à cette cour (chapelle, ferme, cave, pressoir-charreterie, fournil) complètent le dispositif au milieu des prés, des haies et des bosquets.

Un banc de tir, mur percé de très nombreuses meurtrières et datant de la régence de Marie de Médicis, flanque le manoir à l’Est. Il est réputé, sur les plans architectural et historique, « d’intérêt régional, sinon national ».

Malgré la diversité des styles des bâtiments et notamment des formes de toitures, les matériaux utilisés pour la construction (grès ferrugineux, granit, ardoises, tuiles), non exempts d’une certaine rudesse, confèrent à l’ensemble une indéniable unité.

Aujourd’hui, la Chaslerie, monument historique classé, est toujours un chantier de restauration.

A la belle saison, des concerts de musique classique animent son grand salon dans un esprit de « schubertiades ».

Manoir de la Chaslerie La Chaslerie, 61700 Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie 06 12 96 01 34 https://www.chaslerie.fr/page/introduction La Chaslerie est un ensemble manorial typique du bocage Domfrontais, en limite normande du Massif Armoricain. Cet ensemble, dénommé localement un « village », fut édifié du XVIe au XVIIIe siècle.

Une cour fermée regroupe les principaux bâtiments (logis avec tours, écuries, colombier). Diverses constructions extérieures à cette cour (chapelle, ferme, cave, pressoir-charreterie, fournil) le au …

© Manoir de la Chaslerie