Visite guidée du marégraphe, Base navale – Marégraphe Shom, Brest

Informations pratiques

Visite guidée du marégraphe 19 et 20 septembre Base navale – Marégraphe Shom Finistère

L’intérieur du marégraphe est limité à 16 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du marégraphe en compagnie des spécialistes du Shom.

Au fil de la visite, découvrez comment on mesure le niveau de la mer depuis plus de 3 siècles, des anciens appareils mécaniques jusqu’aux capteurs numériques actuels. Les experts vous expliquent à quoi servent ces données.

Base navale – Marégraphe Shom Bd de la Marine, 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 02 56 31 25 62 https://refmar.shom.fr/ Le Shom met en place des visites guidées de son marégraphe, datant de + de 300 ans.

Les premières mesures remontent à 1679, réalisées par les astronomes Jean Picard et Philippe de la Hire. Le premier appareil à enregistrement automatique (marégraphe) date de 1846, installé par Rémi Chazallon. Il sera opérationnel sur près de 100 ans jusque 1944 où il sera détruit lors des bombardements de la ville. Une reconstruction de la série temporelle a été réalisée avec succès en 2006, couvrant près de 300 ans et faisant de Brest la série de mesures du niveau de la mer la plus longue en France, voire dans le monde (Voir l’article publié en 2008 dans la revue américaine Geophysical Research Letters). Transports en commun :

Bus / Tramway : Réseau Bibus — arrêt Château (Tram ligne A) ou arrêts de bus à proximité immédiate des portes de la base navale (lignes desservant le centre-ville et le bas de Siam).

Accès piéton depuis le centre-ville (environ 10 à 15 min de marche depuis le bas de la rue de Siam).

Stationnement :

Aucun stationnement pour les véhicules particuliers n’est autorisé à l’intérieur de la base navale.

Parkings publics à proximité : parking du Château, parking des Français Libres ou stationnement le long du port de commerce.

Accessibilité :

Déplacement à pied sur le site. Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se signaler dès l’entrée auprès du personnel de garde afin de faciliter leur cheminement jusqu’au stand.

Découverte du marégraphe en compagnie des spécialistes du Shom.

© Shom