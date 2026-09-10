Visite guidée du mikvé médiéval, Mikvé de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du mikvé médiéval 19 et 20 septembre Mikvé de Montpellier Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pénétrez dans un lieu rare et habituellement fermé au public : le Mikvé médiéval de Montpellier, l’un des bains rituels juifs médiévaux les mieux conservés d’Europe.

Mikvé de Montpellier 1 rue de la Barralerie, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie http://www.montpellier.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-guidee-du-mikve-medieval »}] Le mikvé de Montpellier, bain rituel juif de purification, date du XIIIe siècle et compte parmi les plus anciens et les mieux préservés d’Europe. Il est le témoin de l’importance de la communauté juive qui a joué un grand rôle dans le développement et le rayonnement de Montpellier.

Au cœur du quartier juif médiéval (dont la synagogue et les salles attenantes sont en cours de fouilles), il offre des caractéristiques romanes soignées.

Le mikvé est alimenté par une nappe d’eau souterraine constamment renouvelée ; l’eau sort d’un orifice (ou gargouille) qui symbolise son passage. L’entrée se fait par un escalier de 15 marches rituelles menant au déshabilloir, le bassin apparaît en contrebas à travers la fenêtre géminée.

Pénétrez dans un lieu rare et habituellement fermé au public : le Mikvé médiéval de Montpellier, l’un des bains rituels juifs médiévaux les mieux conservés d’Europe.

©Ville de Montpellier