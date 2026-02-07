Visite guidée du monastère de la chartreuse Saint-Sauveur, Ancien monastère de la chartreuse Saint-Sauveur, Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Visite guidée du monastère de la chartreuse Saint-Sauveur 19 et 20 septembre Ancien monastère de la chartreuse Saint-Sauveur Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Déambulez de salle en salle à la découverte des trésors de la chartreuse Saint-Sauveur.

De la chapelle conventuelle à l’ancien réfectoire, en passant par le petit et le grand cloître, parcourez les espaces ouverts à la visite sur les pas des pères chartreux et des frères convers.

Ancien monastère de la chartreuse Saint-Sauveur Avenue Vézian Valette, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Combesales Aveyron Occitanie 05 36 16 20 00 http://www.bastides-gorges-aveyron.fr La chartreuse Saint-Sauveur est un monastère construit à partir de 1452 grâce au legs testamentaire de Vésian Valette, un riche négociant en drap. Il est situé à l’écart de la cité et impose une discipline extraordinaire à la communauté des moines, comprenant l’isolement, la vie contemplative et le silence absolu.

En plus du grand cloître, la chartreuse possède également un petit cloître richement sculpté, qui est une très belle illustration du style gothique flamboyant. L’église, la chapelle des étrangers, le vestibule, la salle capitulaire et le réfectoire sont tous des exemples précieux de l’architecture de la fin du Moyen Âge. Depuis le centre ville de Villefranche, suivre direction Najac / Albi. Le monument est à 10 minutes à pied du centre ville.

Déambulez de salle en salle à la découverte des trésors de la chartreuse Saint-Sauveur.

©Bastides & Georges de l’Aveyron – histoires naturelles