Visite guidée du monastère des Bénédictines, Monastère des Bénédictines, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du monastère des Bénédictines 19 et 20 septembre Monastère des Bénédictines Seine-Maritime

Durée 45 min, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toutes les demies-heures, un guide bénévole vous fera découvrir l’église, le cloître, les jardins et les salles de communauté, tout au long d’un circuit de 45 minutes environ.

Monastère des Bénédictines 14 rue Bourg l’Abbé, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « batificat@gmail.com »}]

Visites guidées

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