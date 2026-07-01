Visite guidée du moulin de Rainville, Longny au perche, Longny les Villages

Informations pratiques

Visite guidée du moulin de Rainville Dimanche 20 septembre, 09h00 Longny au perche Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite et partage des lieux qui de 1214 à 1870 fut un centre d’intéret important en la bonne ville de Longny au Perche . Cet endroit fut tout d’abord monacal puisque géré par les moines de St Robert de Fossard qui en étaient les Métayers et qui industrialisaient au XIII siècle Rainville avec un moulin à broyer le chanvre; par la suite ce lieu fut transfomé en fourneau pour la fonte du minerai à faire Fer, la visite guidée accompagnée de la visite du petit musée vous permettra de tout savoir sur les prémices de l’industrialisation de notre province le Perche .

Longny au perche Longny au perche Rainville Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie 06 72 78 34 21 https://lemoulinderainville.overblog.fr/ Acté pour la première fois en 1214 le moulin de Rainville traversa les siècles sous plusieurs modes d’activité. Dans un premier temps géré par les moines de Fossard il termina sa carrière en qualité de moulin de Forge Depuis la place de l’Hotel de ville de Longny au Perche suivre les panneaux direction Marchainville sur la Dept 11 sur 2 Km

Visite et partage des lieux qui de 1214 à 1870 fut un centre d’intéret important en la bonne ville de Longny au Perche . Cet endroit fut tout d’abord monacal puisque géré par les moines de St Robert…

©Asso Sauvegarde et mise en valeur du moulin de Rainville