Visite guidée du Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir, Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'école de Chartres et d'Eure-et-Loir · Chartres
Informations pratiques
Visite guidée du Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir 19 et 20 septembre Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir
Adultes : 5 euros – Enfants entre 6 et 12 ans : 4 euros – Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Que vous soyez nostalgique de vos jeunes années ou curieux de découvrir le quotidien des écoliers d’autrefois, notre musée vous ouvre ses portes pour un véritable voyage dans le temps.
Installez-vous dans une authentique salle de classe de la IIIᵉ République, comme si la cloche venait de sonner.
Enfilez la blouse grise traditionnelle et testez votre dextérité lors d’un atelier d’écriture à la plume.
Découvrez une collection unique de cartes de géographie de notre enfance, de vieux manuels scolaires et de jouets d’époque.
Une sortie pour toutes les générations : Un moment de partage idéal où les aînés racontent leurs souvenirs et où les plus jeunes découvrent une école sans écrans ni calculatrices.
Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir 12 place Drouaise 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237326213 https://museeecolechartres.wixsite.com/ Découvrir ou retrouver l’atmosphère de l’école d’autrefois : mobilier scolaire, jeux de récréation, matériel pédagogique, tenue des écoliers, exposition temporaire sur l’école maternelle de la salle d’asile à 1970. Transports en commun sur la place devant le Musée, Près de la gare de Chartres, Parking devant le Musée, escalier pour accéder au Musée>.
Que vous soyez nostalgique de vos jeunes années ou curieux de découvrir le quotidien des écoliers d’autrefois, notre musée vous ouvre ses portes pour un véritable voyage dans le temps.
©Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir
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