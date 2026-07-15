Visite guidée du musée des manufactures Hartmann, Maison Balmy, Munster
samedi 19 septembre 2026 · Maison Balmy · Munster
Informations pratiques
Visite guidée du musée des manufactures Hartmann Samedi 19 septembre, 09h45 Maison Balmy Haut-Rhin
Groupe de 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Plongez au coeur de l’industrie textile : la Manufacture Hartmann vous ouvre les portes de son musée avec une visite guidée unique.
> Rendez-vous à la maison Balmy (3 Rue Marcel Haedrich à Munster) 5 min avant le début de votre visite.
Durée de la visite : de 45 min à 1h.
Visite le samedi 19 septembre à 9h45, 11h, 14h et 16h.
Inscription obligatoire.
Maison Balmy 3 rue Marcel Haedrich 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.munster.alsace/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-a-munster-2026/ »}]
Plongez au coeur de l’industrie textile : la Manufacture Hartmann vous ouvre les portes de son musée avec une visite guidée unique.
© Maison Balmy
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