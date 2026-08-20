Visite Guidée du Musée du Calisson « La Bénédiction des Calissons », Musée du Calisson, Aix-en-Provence
vendredi 18 septembre 2026 · Musée du Calisson · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Visite Guidée du Musée du Calisson « La Bénédiction des Calissons » 18 – 20 septembre Musée du Calisson Bouches-du-Rhône
50 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine de la Photographie », revivez l’histoire de la plus grande célébration du Calisson d’Aix: « La Bénédiction des Calissons » !
Depuis 30 ans, chaque premier dimanche de septembre, tous les calissonniers d’Aix-en-Provence se réunissent dans le centre-ville pour célébrer notre confiserie ! Profitez d’une visite retraçant les différentes étapes de fabrication du calisson. Durant votre balade, une expostion photographique sur le thème de « La Bénédiction des Calissons » vous permettra de découvrir l’histoire et les caractéristiques de cette célébration si unique !
Durée : 1h
Tarif: Gratuit
Guided tour only in French
Musée du Calisson 5380 route d’Avignon 13089 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442392989 http://www.calisson.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.calisson.com/fr/content/17-musee-du-calisson »}] Parkings sur site. Accès via les lignes de bus 240 ou 250 depuis le centre-ville d’Aix-en-Provence.
Tables de pique-niques.
Accès PMR
Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine de la Photographie », revivez l’histoire de la plus grande célébration du Calisson d’Aix: « La Bénédiction des Calissons » !
©M_W_Le-Guide-Sesame
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