Visite guidée du musée du Peigne et de la Plasturgie, Musée du Peigne et de la Plasturgie, Oyonnax

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Peigne et de la Plasturgie · Oyonnax

Informations pratiques

Visite guidée du musée du Peigne et de la Plasturgie 19 et 20 septembre Musée du Peigne et de la Plasturgie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour mieux comprendre l’artisanat, la création industrielle, le design… autour des accessoires de mode et du quotidien, dans la diversité des matières plastiques, à Oyonnax et bien au-delà.

Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 Cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 81 96 82 https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 81 96 82 »}]

Pour mieux comprendre l’artisanat, la création industrielle, le design… autour des accessoires de mode et du quotidien, dans la diversité des matières plastiques, à Oyonnax et bien au-delà.

©Musée du Peigne et de la Plasturgie