Visite guidée du musée du Petit Train du Picodon, Gare du Picodon, Dieulefit

Visite guidée du musée du Petit Train du Picodon 19 et 20 septembre Gare du Picodon Drôme

Gratuit pour tous et toutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée du Petit Train du Picodon qui présente des photos, documents et objets ainsi que des documents relatifs à la restauration en cours de matériels ferroviaires.

Gare du Picodon Place de la Gare 26 220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 0773 75 65 http://www.le-petit-train-du-picodon.fr La ligne ferroviaire reliant Montélimar à Dieulefit fut

inaugurée le 16 juillet 1893 et fut fermée en 1936. Le petit train à voie étroite, surnommé « le Picodon » (du nom du fromage local qu’il transportait), desservait tous les villages situés le long de l’actuelle départementale 540, et assurait à Montélimar la correspondance avec le Paris-Lyon-Marseille. Ce train transportait aussi bien des voyageurs que des marchandises.

Le bâtiment en état d’origine abrite aujourd’hui le musée qui retrace l’histoire de ce train au travers de nombreux documents, photos et objet, ainsi que les projets de restauration de matériel ferroviaires de l’association qui l’anime. Parking autour de la gare et arrêt de l’autocar Montélimar-Dieulefit ligne D35

Journées européennes du patrimoine 2026

©Daniel Bec Secrétaire de l’association