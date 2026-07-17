Visite guidée du musée, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre La Maison du Potier Maine-et-Loire

Tarif plein : 6€

Tarif réduit (PMR, demandeur d’emploi, étudiant) : 5.50€

Tarif enfant (3-16 ans) : 4€

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 16€

En dessous de 3 inscriptions nous annulons la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du musée avec démonstration et médiation autour de l’exposition sur le patrimoine potier du Fuilet. En partenariat avec l’association du patrimoine fuiletaise, une exposition de plusieurs poteries anciennes, appartenant à des habitants locaux, sera présentée.

La Maison du Potier 2 Rue des Recoins, 49270 Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 70 90 21 https://www.maisondupotier.net/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 70 90 21 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondupotier49@gmail.com »}] La Maison du Potier, située au Fuilet, est un lieu dédié à la découverte du patrimoine potier local. À travers des expositions, des démonstrations et des ateliers, elle met en valeur le savoir-faire des potiers qui ont façonné l’histoire de la commune. C’est un espace de rencontre, de transmission et de création, où petits et grands peuvent s’initier aux techniques de la poterie et découvrir un artisanat emblématique du territoire. Accès PMR et parking situés à proximité

Visite guidée du musée avec démonstration et médiation autour de l’exposition sur le patrimoine potier du Fuilet. En partenariat avec l’association du patrimoine fuiletaise, une exposition de à des…

Drouet