Visite guidée du Musée Mémorial et présentation des photographies de la rafle du billet vert, Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Mémorial et présentation des photographies de la rafle du billet vert 19 et 20 septembre Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La visite présente l’histoire des trois camps d’internement du Loiret (Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau) avec un focus sur les photographies inédites de la Rafle du billet vert (14 mai 1941).

Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 42 03 91 http://www.cercil.fr Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus.

À partir de 10 ans, en entrée libre, découvrez l’histoire des camps d’internement du Loiret grâce à une visite commentée !

CERCIL – Aurélie Vain