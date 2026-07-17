Visite guidée du Musée Soieries Brochier, Musée Soieries Brochier, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Soieries Brochier 18 – 20 septembre Musée Soieries Brochier Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le Musée Soieries Brochier ouvre les portes de sa Maison de soierie créée en 1890 et toujours en activité aujourd’hui. A travers l’histoire de 4 générations de la famille Brochier, découvrez les liens étroits tissés avec le monde de la mode et de la haute couture, les collaborations avec les grands artistes contemporains, et l’innovation des textiles techniques.

Musée Soieries Brochier 18 quai Jules Courmont 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 13 25 51 https://www.brochiersoieries.com/ https://www.instagram.com/brochiersoieries/ [{« type »: « link », « value »: « https://visites.brochiersoieries.com/produit/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-musee-soieries-brochier/ »}] Le Musée Soieries Brochier ouvre les portes de sa Maison de soierie créée en 1890 et toujours en activité aujourd’hui. A travers l’histoire de 4 générations de la famille Brochier, découvrez les liens étroits tissés avec le monde de la mode et de la haute couture, les collaborations avec les grands artistes contemporains, et l’innovation des textiles techniques. Métro Bellecour ou Cordeliers

Parking LPA – République

Le Musée Soieries Brochier ouvre les portes de sa Maison de soierie créée en 1890 et toujours en activité aujourd’hui. A travers l’histoire de 4 générations de la famille Brochier, découvrez les avec…

©Ines Marandon