Visite guidée du Musée Soieries Brochier, Musée Soieries Brochier, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Musée Soieries Brochier · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée du Musée Soieries Brochier 18 – 20 septembre Musée Soieries Brochier Métropole de Lyon
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Le Musée Soieries Brochier ouvre les portes de sa Maison de soierie créée en 1890 et toujours en activité aujourd’hui. A travers l’histoire de 4 générations de la famille Brochier, découvrez les liens étroits tissés avec le monde de la mode et de la haute couture, les collaborations avec les grands artistes contemporains, et l’innovation des textiles techniques.
Musée Soieries Brochier 18 quai Jules Courmont 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 13 25 51 https://www.brochiersoieries.com/ https://www.instagram.com/brochiersoieries/ [{« type »: « link », « value »: « https://visites.brochiersoieries.com/produit/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-musee-soieries-brochier/ »}] Le Musée Soieries Brochier ouvre les portes de sa Maison de soierie créée en 1890 et toujours en activité aujourd’hui. A travers l’histoire de 4 générations de la famille Brochier, découvrez les liens étroits tissés avec le monde de la mode et de la haute couture, les collaborations avec les grands artistes contemporains, et l’innovation des textiles techniques. Métro Bellecour ou Cordeliers
Parking LPA – République
Le Musée Soieries Brochier ouvre les portes de sa Maison de soierie créée en 1890 et toujours en activité aujourd’hui. A travers l’histoire de 4 générations de la famille Brochier, découvrez les avec…
©Ines Marandon
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Je gagne du temps avec l’aide de l’IA, Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 21 juillet 2026
- L’EVADATION DE LA TOUR FATALE ENFLAMMEE ESPACE GERSON Lyon 22 juillet 2026
- Atelier Cyanotype, 125 Av. Lacassagne, 69003 Lyon, France, Lyon 25 juillet 2026
- Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 25 août 2026
- J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 28 août 2026