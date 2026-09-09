Visite guidée du musée vivant de l’imprimerie Pam à Brest, Musée vivant de l’Imprimerie PAM, Brest

Informations pratiques

Visite guidée du musée vivant de l’imprimerie Pam à Brest Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Musée vivant de l’Imprimerie PAM Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir les trésors de l’ancienne imprimerie des Presses Armoricaines et Morlaisiennes, le samedi 19 septembre.

Tout d’abord à 11h : visite tout public, gratuite, sans inscription.

Puis à 16h, nous présenterons l’exposition Les Rocs, ensemble d’estampes contemporaines réalisées sous nos presses en lien avec le fonds historique.

Musée vivant de l’Imprimerie PAM La PAM – 56 rue d’Aiguillon 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 06 64 35 14 83 https://imp-pam.eu/ Le Musée vivant de l’Imprimerie PAM a été créé en 2020 à partir du patrimoine des Papeteries Armoricaines et Morlaisiennes fondées à Brest en 1928. Ce musée a pour vocation de conserver et de présenter le fonds et l’histoire de l’entreprise.

Il est géré par l’association Les Enfants de Gutenberg qui a pour mission le maintien des savoirs et des savoir-faire dans les domaines du design graphique et de l’impression artisanale.

Il est le dépositaire d’un fonds exceptionnel de 3 300 pierres lithographiques, de 330 casses typographiques et de chambres photographiques.

Ce lieu accueille aujourd’hui des ateliers de lithographie, de typographie, de reliure et de photographie à destination du grand public, des étudiants en écoles d’art et des artistes en résidence. Il s’est notamment spécialisé dans la création d’affiches, de gravures et de livres produits en édition limitée et réalisés de façon artisanale. Tram, bus, vélo, piétons, voitures

Venez découvrir les trésors de l’ancienne imprimerie PAM

mmlucas©