Visite guidée du Palais abbatial, Mairie, Remiremont

Informations pratiques

Visite guidée du Palais abbatial 19 et 20 septembre Mairie Vosges

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Découvrez le Palais Abbatial, aujourd’hui hôtel de ville de Remiremont, témoin privilégié de près de mille ans d’histoire. Au fil de cette visite, explorez les salles emblématiques de cet édifice chargé de mémoire et plongez dans le quotidien des puissantes Dames Chanoinesses qui ont façonné la cité. Entre architecture, anecdotes et personnages illustres, laissez-vous surprendre par l’histoire de ce lieu où se croisent pouvoir religieux, administration et patrimoine. Une occasion unique de redécouvrir l’un des monuments les plus emblématiques de Remiremont.

Mairie 1 place Christian Poncelet, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329622370 »}, {« type »: « email », « value »: « remiremont@otrp.fr »}] L’Hôtel de Ville de Remiremont, dans les Vosges, se distingue par son architecture singulière, mêlant élégance classique et histoire locale. Construit entre 1752 et 1756, sur les plans de Jean-Nicolas Jeannesson, architecte renommé de Nancy, l’édifice fut initialement conçu comme palais abbatial pour l’abbesse Anne-Charlotte de Lorraine. Il incarne l’influence de l’art lorrain du XVIIIᵉ siècle, avec sa façade symétrique, ses lignes sobres et ses éléments ornementaux raffinés.

En 1871, un incendie ravagea l’intérieur du bâtiment, entraînant une importante campagne de reconstruction. L’aménagement intérieur fut alors repensé, tout en conservant l’harmonie architecturale de l’ensemble. Aujourd’hui, l’Hôtel de Ville reste un repère patrimonial majeur dans le centre historique de Remiremont, à la fois symbole du passé monastique de la ville et témoin de son évolution civique.

Découvrez le Palais Abbatial, aujourd’hui hôtel de ville de Remiremont, témoin privilégié de près de mille ans d’histoire. Au fil de cette visite, explorez les salles emblématiques de cet édifice de…

©Remiremont Plombières Tourisme