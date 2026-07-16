Visite guidée du palais de justice, Palais de Justice, Grasse

Informations pratiques

Visite guidée du palais de justice Samedi 19 septembre, 14h00 Palais de Justice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Venez découvrir l’architecture remarquable du Palais de Justice de Grasse, conçu par Christian de Portzamparc, architecte de renommée internationale, en compagnie de la Présidente du tribunal et d’un guide conférencier Ville d’art et d’histoire

Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0497055870 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.vah@ville-grasse.fr »}]

Venez découvrir l’architecture remarquable du Palais de Justice de Grasse, conçu par Christian de Portzamparc, architecte de renommée internationale, en compagnie de la Présidente du tribunal et d’un…

© Ville de Grasse