Visite guidée du Palais de Justice, Palais de Justice, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du Palais de Justice Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice Seine-Maritime

Durée 45 min, 30 pers. max, départs des visites toutes les 30 min, se présenter 15 min avant, réservation à partir du 1/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visites commentées de la salle des Procureurs, de la salle des Assises et de la Chambre des audiences solennelles de la Cour d’Appel par l’association du Palais du Parlement de Normandie.

Départ des visites à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h00, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h00

Durée : 45 min

Réservation obligatoire (à partir du 1er septembre 2026)

Palais de Justice Rue aux juifs, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/palais-de-justice »}]

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