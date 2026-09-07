Visite guidée du Palais d’Orléans, Palais d’Orléans, Basse-Terre

Informations pratiques

Visite guidée du Palais d’Orléans Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Palais d’Orléans Guadeloupe

Au delà de 5 personnes merci de contacter le service communication à : communication@guadeloupe.gouv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Le Palais d’Orléans est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 15 décembre 1997.

Édifié à l’emplacement de l’ancienne grande caserne d’Orléans, détruite par un incendie en 1866, le palais, ancienne résidence du gouverneur, constitue l’une des réalisations majeures de l’architecte des colonies Ali Tur.

Son corps central, construit en béton armé, se prolonge par deux ailes formant un U. Sur les deux niveaux, les façades sont protégées par des galeries ouvertes qui assurent la distribution des espaces.

Le rez-de-chaussée de l’aile principale du palais est entièrement consacré aux pièces de réception.

Réservez votre place : https://forms.gle/qypsdD3r52wARPwk9

Palais d’Orléans Rue Lardenoy, Basse-Terre 97109, Guadeloupe Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/qypsdD3r52wARPwk9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/qypsdD3r52wARPwk9 »}] Le Palais d’Orléans est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 15 décembre 1997.

Édifié à l’emplacement de l’ancienne grande caserne d’Orléans, détruite par un incendie en 1866, le palais, ancienne résidence du gouverneur, constitue l’une des réalisations majeures de l’architecte des colonies Ali Tur. Parking

Le Palais d’Orléans est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 15 décembre 1997.

©préfectureguadeloupe