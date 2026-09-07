Visite guidée du Palais d’Orléans, Palais d’Orléans, Basse-Terre
dimanche 20 septembre 2026 · Palais d'Orléans · Basse-Terre
Informations pratiques
Visite guidée du Palais d’Orléans Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Palais d’Orléans Guadeloupe
Au delà de 5 personnes merci de contacter le service communication à : communication@guadeloupe.gouv.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Le Palais d’Orléans est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 15 décembre 1997.
Édifié à l’emplacement de l’ancienne grande caserne d’Orléans, détruite par un incendie en 1866, le palais, ancienne résidence du gouverneur, constitue l’une des réalisations majeures de l’architecte des colonies Ali Tur.
Son corps central, construit en béton armé, se prolonge par deux ailes formant un U. Sur les deux niveaux, les façades sont protégées par des galeries ouvertes qui assurent la distribution des espaces.
Le rez-de-chaussée de l’aile principale du palais est entièrement consacré aux pièces de réception.
Réservez votre place : https://forms.gle/qypsdD3r52wARPwk9
Palais d’Orléans Rue Lardenoy, Basse-Terre 97109, Guadeloupe Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/qypsdD3r52wARPwk9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/qypsdD3r52wARPwk9 »}] Le Palais d’Orléans est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 15 décembre 1997.
Édifié à l’emplacement de l’ancienne grande caserne d’Orléans, détruite par un incendie en 1866, le palais, ancienne résidence du gouverneur, constitue l’une des réalisations majeures de l’architecte des colonies Ali Tur. Parking
Le Palais d’Orléans est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 15 décembre 1997.
©préfectureguadeloupe
À voir aussi à Basse-Terre (Guadeloupe)
- MI NOU ! DOUVAN PÓT MALAKA (Kolèktif Malaka), Maison du Patrimoine, Basse-Terre 18 septembre 2026
- Insolite & Savoureux : Le fromage de coco s’invite à la Foire de Gourbeyre !, rue malian, Basse-Terre 18 septembre 2026
- Le patrimoine photographique du palais de justice de Basse-Terre, palais de justice de Basse-Terre, Basse-Terre 18 septembre 2026
- L’habitation Belle-allée à Saint-François : Histoire et archéologie d’une habitation sucrerie de la fin du XVIIe au XIXe siècle., Fort Delgrès, Basse-Terre 19 septembre 2026
- JAM TANBOU Célia WA, Maison Coquille, Basse-Terre 19 septembre 2026