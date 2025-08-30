Visite guidée du palais en Langue des Signes Française, Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Visite guidée du palais en Langue des Signes Française Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée du palais en Langue des Signes Française

Lors de ces journées de découverte du patrimoine ouvertes à tous, suivez Natacha pour une visite en LSF des collections du musée.

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Construction par l’architecte Joseph Brousseau en 1766-1773. Le corps de logis principal, double en profondeur, est précédé d’une cour d’honneur, flanquée de cours secondaires sur lesquelles s’étendent les dépendances. L’édifice occupe une place au cœur de jardins à la française dont le tracé subsiste.

Visite guidée du palais en Langue des Signes Française

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