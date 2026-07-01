Visite guidée du parc, Château de Bizy, Vernon

Informations pratiques

Visite guidée du parc 19 et 20 septembre Château de Bizy Eure

Durée 1h45, 5€, prévoir chaussures de marche, non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A titre exceptionnel, le château de Bizy vous propose une visite guidée du parc pour mieux apréhender l’évolution du domaine depuis le 18e siècle. Cette visite se basera sur des faits historiques et des cartes postales de 1905 permettantde voir l’évolution des jardins. La balade débutera dans le parc à l’italienne avec sa cascade d’eau, fera un détour par la glacière, traversera le parc à l’anglaise à la rencontre des arbres bicentenaire, continuera sur le parc à la française et sa jolie vénus, pour terminer au potager surplombé par la « vacherie » du 19e siècle.

Château de Bizy Av Mal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie +33232510082 http://www.chateaudebizy.com Les différents bâtiments qui composent le château ont été construits à des époques différentes. Depuis le début des travaux en 1740, les propriétaires successifs ont ajouté, au fil du temps, leur pierre à l’édifice. Le Duc de Belle-Isle, le Duc de Penthièvre ou encore Louis-Philippe, le dernier roi des français, ont participé à la création et à l’embellissement du château.

Du centre de la cour, face aux écuries construites en 1741 par l’architecte Contant d’Ivry pour le Duc de Belle-Isle, il ne faut pas manquer d’admirer la magnifique perspective de fontaines.

Dans les salons, renommés pour leurs boiseries du XVIII et leurs tapisseries des Gobelins de la série des Maisons Royales, des souvenirs du Ier Empire sont exposés, réunis par les descendants du Maréchal Suchet, les Ducs d’Albufera. Aujourd’hui, la fille du 5ème duc réside au Château.

Pour visiter les appartements du XIXe siècle (Grand salon, Petit salon, Terrasse, Antichambre et Salle à manger), vous suivrez un de nos guides qui se fera un plaisir de vous présenter le château et de répondre à vos questions.

L’intérieur du château se visite uniquement avec un guide. En voiture : autoroute A13, sortie n ̊16. En train : ligne TER Paris-Rouen-Le Havre, Arrêt Vernon, puis bus ligne B ou 30min de marche. Trajet train 45min depuis gare St-Lazare.

A titre exceptionnel, le château de Bizy vous propose une visite guidée du parc pour mieux apréhender l’évolution du domaine depuis le 18e siècle. Cette visite se basera sur des faits historiques et…

©chateaudebizy