Visite guidée du parc de la biodiversité, Stadt Wien – Umweltschutz, Vienne

Visite guidée du parc de la biodiversité Samedi 6 juin, 10h00 Stadt Wien – Umweltschutz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Dans la campagne pannonienne de Donaustadt, une oasis naturelle est en train d’émerger, offrant une mosaïque d’habitats foisonnants pour les papillons, les bourdons et les oiseaux. Au cours de cette excursion, nous explorerons les points essentiels à prendre en compte pour la création de nouveaux habitats, la manière dont le programme viennois de conservation des espèces et des habitats, Netzwerk Natur, contribue à la préservation de la biodiversité à Vienne, et nous découvrirons la faune et la flore qui y fleurissent et y voltigent déjà.

Stadt Wien – Umweltschutz wien Vienne

Dans la campagne pannonienne de Donaustadt, une oasis naturelle est en train d’émerger, offrant une mosaïque d’habitats foisonnants pour les papillons, les bourdons et les oiseaux. Au cours de cette…

© Martin Votava