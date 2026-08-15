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Visite guidée du Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris

dimanche 23 août 2026 · Parc de la Butte du Chapeau Rouge · Paris

Visite guidée du Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Parc de la Butte du Chapeau Rouge
Adresse
5, avenue Debidour
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Le 25 mai 1913, Jean Jaurès se rend à la tribune de la paix sur la butte du Chapeau Rouge et prononce un discours mémorable contre la loi sur l’extension du service militaire à 3 ans juste avant la première guerre mondiale. Cette zone, tout près du Pré-Saint-Gervais, était le lieu de rassemblements pacifistes au début du XXe siècle. Aujourd’hui, la butte, transformée en un parc paisible au pied des immeubles HBM construits dans les années 1920-30, reste un témoin silencieux de ces moments forts. Il permet de profiter de la nature dans un endroit historique, dans un cadre paisible et relaxant.

Visite guidée par Jean-Christophe Lucas, guide conférencier à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE).

Le programme de la soirée :

17h : Atelier Bombes à graines avec l’association Graines populaires

18h : Visite guidée du parc de la Butte du Chapeau Rouge  . RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Projection du film Une Année Difficile

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.
Le dimanche 23 août 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T18:00:00+02:00_2026-08-23T19:30:00+02:00

Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour  75019 Paris
https://cine-jardins.fr/dimanche-23-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/


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