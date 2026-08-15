Visite guidée du Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris

Informations pratiques

Le 25 mai 1913, Jean Jaurès se rend à la tribune de la paix sur la butte du Chapeau Rouge et prononce un discours mémorable contre la loi sur l’extension du service militaire à 3 ans juste avant la première guerre mondiale. Cette zone, tout près du Pré-Saint-Gervais, était le lieu de rassemblements pacifistes au début du XXe siècle. Aujourd’hui, la butte, transformée en un parc paisible au pied des immeubles HBM construits dans les années 1920-30, reste un témoin silencieux de ces moments forts. Il permet de profiter de la nature dans un endroit historique, dans un cadre paisible et relaxant.

Visite guidée par Jean-Christophe Lucas, guide conférencier à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE).

Le programme de la soirée :

17h : Atelier Bombes à graines avec l’association Graines populaires

18h : Visite guidée du parc de la Butte du Chapeau Rouge . RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Projection du film Une Année Difficile

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le dimanche 23 août 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-23T18:00:00+02:00_2026-08-23T19:30:00+02:00

Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour 75019 Paris

https://cine-jardins.fr/dimanche-23-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



Afficher la carte du lieu Parc de la Butte du Chapeau Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

