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AGENDA · Sèvremoine

Visite guidée du parc de la Jarrie, Château de la Jarrie, Sèvremoine

samedi 19 septembre 2026 · Château de la Jarrie · Sèvremoine

Visite guidée du parc de la Jarrie, Château de la Jarrie, Sèvremoine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de la Jarrie
Adresse
Château de la Jarrie
Ville
49230 Sèvremoine
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée du parc de la Jarrie 19 et 20 septembre Château de la Jarrie Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Guidé par son propriétaire, plongez dans l’histoire de ce domaine. Découvrez le parc, l’histoire du château et ses bâtiments, et écoutez des anecdotes captivantes, dont une impliquant le célèbre Alexandre Dumas.
Réservation obligatoire

Château de la Jarrie Château de la Jarrie Sèvremoine 49230 Saint-Germain-sur-Moine Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 46 35 65 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@sevremoine.fr »}]
Guidé par son propriétaire, plongez dans l’histoire de ce domaine. Découvrez le parc, l’histoire du château et ses bâtiments, et écoutez des anecdotes captivantes, dont une impliquant le célèbre …

© Olivier de Charnace

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