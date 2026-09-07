Visite guidée du parc de la Jarrie, Château de la Jarrie, Sèvremoine

Informations pratiques

Visite guidée du parc de la Jarrie 19 et 20 septembre Château de la Jarrie Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Guidé par son propriétaire, plongez dans l’histoire de ce domaine. Découvrez le parc, l’histoire du château et ses bâtiments, et écoutez des anecdotes captivantes, dont une impliquant le célèbre Alexandre Dumas.

Réservation obligatoire

Château de la Jarrie Château de la Jarrie Sèvremoine 49230 Saint-Germain-sur-Moine Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 46 35 65 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@sevremoine.fr »}]

Guidé par son propriétaire, plongez dans l’histoire de ce domaine. Découvrez le parc, l’histoire du château et ses bâtiments, et écoutez des anecdotes captivantes, dont une impliquant le célèbre …

© Olivier de Charnace