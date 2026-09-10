Visite guidée du Parc Laussedat, Parc Laussedat, Yzeure

Informations pratiques

Visite guidée du Parc Laussedat Samedi 19 septembre, 18h00 Parc Laussedat Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le patrimoine végétal du Parc Laussedat

Ce parc à l’origine privé fut planté par son propriétaire Aimé Laussedat, grand scientifique et passionné de botanique. Pour comprendre les enjeux de la sauvegarde des essences plantées au XIXe siècle qui souffrent depuis quelques décennies, participez à cette visite guidée.

Parc Laussedat Rue de Bellecroix 03400 YZEURE Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0661941465 https://www.ville-yzeure.com Le parc Laussedat fut créé par son propriétaire Aimé Laussedat, célèbre scientifique et passionné de botanique. Aménagé comme un jardin à l’anglaise, les allées offrent des points de vue sur les nombreuses essences remarquables. Un pavillon de plaisance, des sculptures, le buste de Laussedat, une ancienne cascade et un kiosque à musique agrémentent ce parc au charme indéniable. Parking rue de Bellecroix. Bancs. Toilettes publiques. Proche des commerces.

Le patrimoine végétal du Parc Laussedat

©Ville d’Yzeure