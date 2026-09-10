Visite guidée du Parc Laussedat, Parc Laussedat, Yzeure
samedi 19 septembre 2026 · Parc Laussedat · Yzeure
Informations pratiques
Visite guidée du Parc Laussedat Samedi 19 septembre, 18h00 Parc Laussedat Allier
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Le patrimoine végétal du Parc Laussedat
Ce parc à l’origine privé fut planté par son propriétaire Aimé Laussedat, grand scientifique et passionné de botanique. Pour comprendre les enjeux de la sauvegarde des essences plantées au XIXe siècle qui souffrent depuis quelques décennies, participez à cette visite guidée.
Parc Laussedat Rue de Bellecroix 03400 YZEURE Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0661941465 https://www.ville-yzeure.com Le parc Laussedat fut créé par son propriétaire Aimé Laussedat, célèbre scientifique et passionné de botanique. Aménagé comme un jardin à l’anglaise, les allées offrent des points de vue sur les nombreuses essences remarquables. Un pavillon de plaisance, des sculptures, le buste de Laussedat, une ancienne cascade et un kiosque à musique agrémentent ce parc au charme indéniable. Parking rue de Bellecroix. Bancs. Toilettes publiques. Proche des commerces.
Le patrimoine végétal du Parc Laussedat
©Ville d’Yzeure
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- Journée Découverte de l’escalade Bloc Zone Salle d’escalade de blocs Yzeure 12 septembre 2026
- Porte Ouverte Yzeure Danse Emoi Yzatis Yzeure 16 septembre 2026
- Brocante Salle du relais de saint-Bonnet Yzeure 19 septembre 2026
- Exposition Histoire de la photographie et anciennes vues d’Yzeure, Yzatis, Yzeure 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Tuilerie des Lys, Tuilerie des Lys, Yzeure 19 septembre 2026