Visite guidée du parcours permanent : « Chefs-d’œuvre d’Asie », Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
dimanche 20 septembre 2026 · Musée départemental des Arts asiatiques de Nice · Nice
Informations pratiques
Visite guidée du parcours permanent : « Chefs-d’œuvre d’Asie » Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée départemental des Arts asiatiques de Nice Alpes-Maritimes
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Venez (re)découvrir les pièces emblématiques du parcours permanent du musée départemental des arts asiatiques. Choisies pour leur caractère exceptionnel et leur place dans l’histoire de l’art asiatique, ces oeuvres offrent un regard privilégié sur la richesse et la diversité des cultures du continent.
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice 405 promenade des Anglais, 06200 Nice Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.04.55.20 https://maa.departement06.fr/musee-des-arts-asiatiques-13422.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/programmation-au-fil-de-l-annee-musee-des-arts-asiatiques/ »}] Musée départemental consacré aux cultures et aux arts asiatiques Tram (Ligne 2) : arrêt Parc Phoenix ; arrêts de bus et parkings à proximité
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© Hugues Lagarde
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