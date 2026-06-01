Visite guidée du patrimoine architectural et végétal des Jardins suspendus, Les jardins suspendus, Le Havre

Visite guidée du patrimoine architectural et végétal des Jardins suspendus 19 et 20 septembre Les jardins suspendus Seine-Maritime

Durée 2h, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans ce jardin botanique, lieu où la science, l’art et la nature se rencontrent, venez découvrir l’histoire de cet ancien fort militaire ainsi que son patrimoine végétal. Inauguré en 2008, les Jardins suspendus ont pour mission de préserver, d’étudier et de faire découvrir les plantes du monde entier. Pendant cette visite, nous allons explorer les différents environnements de notre jardin, en mettant l’accent sur son histoire.

Les jardins suspendus Rue du Fort, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 32 74 04 33 http://www.ville-lehavre.fr [{« type »: « email », « value »: « jardinssuspendus@lehavre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 74 04 33 »}] Ancien « Fort de Sainte-Adresse » implanté au milieu du XIXe s., réaménagé en espace paysager regroupant les serres municipales et des jardins à thèmes, dédiés aux botanistes explorateurs. Découverte de la nouvelle roseraie et d’un jardin à thème dédié à André et Louis Cayeux.

Dans ce jardin botanique, lieu où la science, l’art et la nature se rencontrent, venez découvrir l’histoire de cet ancien fort militaire ainsi que son patrimoine végétal. Inauguré en 2008, les ont de…