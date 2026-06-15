Civaux

Visite guidée du patrimoine de Civaux

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23

Visite guidée présentant les vestiges du sanctuaire romain et du baptistère mérovingien, le site unique de la plus grande nécropole mérovingienne de France et l’église paléochrétienne et romane de Civaux.

gratuit durée 2h. Tel 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Visite guidée du patrimoine de Civaux

L’événement Visite guidée du patrimoine de Civaux Civaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne