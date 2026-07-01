Visite guidée du patrimoine disparu, Place du Palais, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Place du Palais · Bordeaux
Informations pratiques
Visite guidée du patrimoine disparu Samedi 19 septembre, 11h00 Place du Palais Gironde
Réservation obligatoire. 30 personnes max, 5 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Visite du Bordeaux disparu
Partez à la découverte du Bordeaux disparu, sur les traces des grands monuments et lieux emblématiques qui ont marqué l’histoire de la ville.
Au fil de la visite, vous évoquerez le palais des ducs d’Aquitaine, la muraille romaine, l’ancien port de Bordeaux, les piliers de Tutelle ou encore le château Trompette.
Une plongée dans le passé pour imaginer la ville telle qu’elle fut autrefois, entre vestiges antiques, pouvoir ducal et mémoire urbaine.
—
Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Place du Palais Place du palais, 33063 Bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://hubert-visites.com »}]
Visite du Bordeaux disparu : Palais des ducs d’Aquitaine, muraille romaine, port de Bordeaux, pilliers de Tutelle, Chateau Trompette
©DR
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Festival Un Eté au Grand Parc #7, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux 1 juillet 2026
- Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de JUILLET !, Darwin Éco-système, Bordeaux 1 juillet 2026
- Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A., Eglise Saint-Rémi de la Vigne, Bordeaux 1 juillet 2026
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026