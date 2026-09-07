Visite guidée du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle et de ses cachots, Présidial – ancien palais de justice et ses cachots, Bailleul
samedi 19 septembre 2026 · Présidial - ancien palais de justice et ses cachots · Bailleul
Informations pratiques
Visite guidée du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle et de ses cachots 19 et 20 septembre Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites guidées par le CHAB (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-Monts de Flandre)
Exposition de documents et généalogie de Henri-Emile Boudin architecte (né à Bailleul). Cet architecte est intervenu sur le Bâtiment du Présidial début XXe siècle.
Exposition de sentences civiles et criminelles du Palais de Justice. Quelques sentences prononcées dans le Bâtiment : écrites et imagées.
Site internet : https://cercle-histoire-bailleul.com/
Facebook : https://www.facebook.com/CHAB59270/
Public : 7-97 ans
Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Place Plichon – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 65 67 10 17 http://www.coeurdeflandre.fr [{« link »: « https://cercle-histoire-bailleul.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/CHAB59270/ »}] Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l’annexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial. A25; Lille; Dunkerque sortie 10; gare SNCF
Visites guidées par le CHAB (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-Monts de Flandre)
Ville de Bailleul
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