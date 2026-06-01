Visite guidée du Printemps Lyon, Magasin printemps, Lyon
Visite guidée du Printemps Lyon, Magasin printemps, Lyon samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du Printemps Lyon Samedi 19 septembre, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00 Magasin printemps Métropole de Lyon
limité à 15 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Samedi 19 septembre 2026, c’est une promenade guidée totalement gratuite à travers les secrets d’un grand magasin que vous propose le Printemps Lyon ! Une fabuleuse aventure entre architecture, mode et histoire pour découvrir les coulisses, anecdotes et joyaux historiques !
Informations complémentaires :
Inscription via le site evenements.printemps.com
Inscription obligatoire dans la limite de 15 personnes par visite.
En savoir plus sur le lieu :
Fondé en 1857 par l’homme d’affaires Henri Perrot, le grand magasin « Aux Deux Passages » rue de la République est l’un des plus anciens de France. Racheté en 1938, c’est aussi le 5e magasin à rejoindre le réseau du Printemps en province.
Magasin printemps 42 place de la République, 69002 Lyon 02 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.26.03.44.29 https://www.printempsfrance.com/magasins/lyon [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.printemps.com/ »}] Fondé en 1857 par l’homme d’affaires Henri Perrot, le grand magasin « Aux Deux Passages » rue de la République est l’un des plus anciens de France. Racheté en 1938, c’est aussi le 5e magasin à rejoindre le réseau du Printemps en province.
Samedi 19 septembre 2026, c’est une promenade guidée totalement gratuite à travers les secrets d’un grand magasin que vous propose le Printemps Lyon ! Une fabuleuse aventure entre architecture, mode …
©printemps
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