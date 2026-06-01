Visite guidée du Printemps Lyon, Magasin printemps, Lyon

Visite guidée du Printemps Lyon Samedi 19 septembre, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00 Magasin printemps Métropole de Lyon

limité à 15 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, c’est une promenade guidée totalement gratuite à travers les secrets d’un grand magasin que vous propose le Printemps Lyon ! Une fabuleuse aventure entre architecture, mode et histoire pour découvrir les coulisses, anecdotes et joyaux historiques !

Informations complémentaires :

Inscription via le site evenements.printemps.com

Inscription obligatoire dans la limite de 15 personnes par visite.

En savoir plus sur le lieu :

Fondé en 1857 par l’homme d’affaires Henri Perrot, le grand magasin « Aux Deux Passages » rue de la République est l’un des plus anciens de France. Racheté en 1938, c’est aussi le 5e magasin à rejoindre le réseau du Printemps en province.

Magasin printemps 42 place de la République, 69002 Lyon 02 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.26.03.44.29 https://www.printempsfrance.com/magasins/lyon [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.printemps.com/ »}] Fondé en 1857 par l’homme d’affaires Henri Perrot, le grand magasin « Aux Deux Passages » rue de la République est l’un des plus anciens de France. Racheté en 1938, c’est aussi le 5e magasin à rejoindre le réseau du Printemps en province.

Samedi 19 septembre 2026, c’est une promenade guidée totalement gratuite à travers les secrets d’un grand magasin que vous propose le Printemps Lyon ! Une fabuleuse aventure entre architecture, mode …

©printemps