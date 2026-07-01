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Visite guidée du Printemps, Printemps Rouen, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Printemps Rouen · Rouen

Visite guidée du Printemps, Printemps Rouen, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Printemps Rouen
Adresse
4 rue du Gros Horloge, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30, 20 pers. max.

Visite guidée du Printemps Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Printemps Rouen Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez dans les coulisses du Printemps Rouen et découvrez l’histoire, les secrets et les anecdotes d’un grand magasin iconique.

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À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez dans les coulisses du Printemps Rouen et découvrez l’histoire, les secrets et les anecdotes d’un grand magasin iconique.

©Printemps

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