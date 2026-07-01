Visite guidée du Printemps, Printemps Rouen, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du Printemps Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Printemps Rouen Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez dans les coulisses du Printemps Rouen et découvrez l’histoire, les secrets et les anecdotes d’un grand magasin iconique.

Printemps Rouen 4 rue du Gros Horloge, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02.74.34.50.79 [{« type »: « phone », « value »: « 02 76 34 50 79 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 34 50 71 »}]

À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez dans les coulisses du Printemps Rouen et découvrez l’histoire, les secrets et les anecdotes d’un grand magasin iconique.

©Printemps