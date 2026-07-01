Visite guidée du Printemps Tours, Le Printemps, Tours

Informations pratiques

Visite guidée du Printemps Tours Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Le Printemps Indre-et-Loire

Visite gratuite avec places limitées. Certains endroits ne sont pas accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Une partie de la visite se déroule en extérieur. Pensez à prévoir une tenue adaptée au temps (parapluie, casquette, veste, etc…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Découvrez l’architecture de ce monument labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et ses coulisses. Départ de la visite au Café du Printemps, au rez-de-chaussée du magasin. Sur inscription uniquement, places limitées. Non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

Le Printemps 17 boulevard Heurteloup 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 31 32 33 https://www.printempstours.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.printempstours.com/ »}] Emblématique de Tours, l’histoire de la maison Lefroid remonte au tout début du XXe siècle. Profitant du développement économique et touristique engendré par la construction de la gare ferroviaire, les frères Lefroid font prospérer une affaire spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles.

Fort de son succès, le commerce amorce une transition en 1928 pour devenir un véritable grand magasin, dont la nouvelle façade rue de Bordeaux (labellisée Patrimoine remarquable du XXe siècle), inaugurée à cette occasion, est un bel exemple d’architecture Art Déco. Affilié en 1964 à la centrale d’achat du Printemps, le magasin adopte définitivement l’enseigne en 1984 tout en conservant son indépendance.

La famille Lefroid a laissé une empreinte durable sur l’architecture tourangelle puisqu’elle est également l’un des maîtres d’ouvrage du Grand Passage. Transports en commun (tram, bus), gares routière et ferroviaire, parking

Découvrez l’architecture de ce monument labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et ses coulisses. Départ de la visite au Café du Printemps, au rez-de-chaussée du magasin.

©printempstours