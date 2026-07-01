Visite guidée du quartier historique de Trouville-sur-Mer : le quartier Saint-Jean, Office de tourisme, Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée du quartier historique de Trouville-sur-Mer : le quartier Saint-Jean Samedi 19 septembre, 10h30 Office de tourisme Calvados

Durée 1h30, RDV office de tourisme, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée du quartier historique de Trouville-sur-Mer : le Quartier Saint Jean

Au pied du vallon de Callenville, vous découvrirez le cœur de l’antique village de Trouville-sur-Mer, dominé par le clocher de l’église ancestrale Saint-Jean-Baptiste. Depuis le Quernet, vous arpenterez les ruelles menant de la crique à la chapelle Saint-Jean, longer ez la propriété de Madame de Boigne et traverserez l’ancienne propriété de la famille d’Estimauville jusqu’au premier cimetière des Trouvillais.

Vos guides évoqueront l’histoire de l’église primitive, la création de l’hospice et de l’hôpital, avant de regagner le point de départ en longeant le ruisseau de Callenville.

Office de tourisme 32 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie 02 31 14 60 70 https://www.trouvillesurmer.org/

Visite guidée du quartier historique de Trouville-sur-Mer : le Quartier Saint Jean

©OTTrouville