Visite guidée du rectorat de Bordeaux, Hôtel de Poissac, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée du rectorat de Bordeaux Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Poissac Gironde

Sur réservation. Nombre limité de places disponibles. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

️ Le rectorat ouvre ses portes !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte d’un lieu habituellement fermé au public.

Visite guidée de l’Hôtel de Poissac, menée par un guide bénévole passionné d’histoire et d’architecture.

Prolongez la visite dans le bâtiment du rectorat avec une découverte exceptionnelle du bureau du Recteur, pour mieux comprendre sa fonction et son rôle dans l’organisation de l’Éducation nationale.

Des ateliers seront également proposés tout au long de l’événement, offrant aux participants des moments d’échange, de découverte et d’expérimentation.

Un parcours unique mêlant patrimoine, institution et transmission.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtel de Poissac 67 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/JEPrectorat2026 »}]

️ Le rectorat ouvre ses portes !

©retoratdeBordeaux