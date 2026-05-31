Visite guidée du remorqueur USST 488, Remorqueur USST 488, Le Havre

Visite guidée du remorqueur USST 488 19 et 20 septembre Remorqueur USST 488 Seine-Maritime

15 pers. max, non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les visites sont guidées et argumentées par un membre de l’association usst 488, vous visiterez la passerelle de commandement, les cabines du capitaine, du chef mécanicien, du mécanicien, des matelots, la cuisine, et descendrez dans la salle des machines pour découvrir la motorisation et la technologie de l’époque de sa construction, toute la machinerie est en état de fonctionnement.

Remorqueur USST 488 Pointe de l’Escaut, chaussée Pondichéry, 76600 le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 06 34 75 33 07 https://remorqueurst488.wixsite.com/remorqueur-usst488 Le remorqueur USST 488 a été construit aux États-Unis en 1944 et est arrivé au Havre au mois d’octobre de la même année, pour être utilisé par le « 16th Port of Embarkation », nom donné par l’armée américaine au port du Havre. Il assiste alors les cargos « Liberty ships », qui débarquent matériel et troupes pour le ravitaillement du front. Il est également utilisé pour la manœuvre des pontons-grues, employés au renflouement des épaves et à la reconstruction du port.

Revendu par les surplus lors du départ de l’armée américaine, il est ensuite utilisé par le Port autonome du Havre, au service du dragage. Il est désarmé en 1989 et reste à quai, en attente de démolition, jusqu’en 1993, date à laquelle notre association se crée et le prend en charge pour le sauvegarder. Il est classé monument historique maritime depuis 1997.

Depuis, de nombreux membres de l’association ont œuvré — et œuvrent toujours — à sa sauvegarde, à sa restauration et à sa conservation. Il est l’un des derniers témoins de la présence américaine au Havre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Avec le bateau-feu, il constitue un emblème du port du Havre. Stationnements gratuits à proximité.

Les visites sont guidées et argumentées par un membre de l’association usst 488, vous visiterez la passerelle de commandement, les cabines du capitaine, du chef mécanicien, du mécanicien, des la et…

©association usst 488