Visite guidée du site archéologique de Saint-Blaise Istres
dimanche 18 octobre 2026 · Istres
Informations pratiques
Istres
Visite guidée du site archéologique de Saint-Blaise
Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 10h. Site archéologique de Saint Blaise Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Accompagnés par Élodie Marie, guide conférencière, découvrez l’une des plus anciennes cités de Provence.
Visite guidée documentée d’un des sites archéologiques les mieux préservés de France, qui connut une occupation presque ininterrompue du néolithique jusqu’au 14ème siècle. Grâce à un travail archéologique remarquable, les vestiges d’une Provence antique ont pu être mis à jour. .
Site archéologique de Saint Blaise Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
Accompanied by guide Élodie Marie, discover one of Provence’s oldest cities.
L’événement Visite guidée du site archéologique de Saint-Blaise Istres a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme d’Istres
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