Visite guidée du Site Archéologique de Saussac RV au pied du Site de Saussac Yssingeaux
vendredi 7 août 2026 · RV au pied du Site de Saussac · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Visite guidée du Site Archéologique de Saussac
RV au pied du Site de Saussac Le Chier Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Visite guidée proposée par des bénévoles de l’association des Amis du Site de Saussac. Nombre de places limitées, réservation obligatoire. Prévoir bonnes chaussures et boissons. La visite peut être annulée en fonction de la météo (orage, canicule…).
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RV au pied du Site de Saussac Le Chier Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 93 91 52
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English :
Guided tour led by volunteers from the Friends of the Saussac Site association. Space is limited; reservations are required. Please wear sturdy shoes and bring something to drink. The tour may be canceled depending on the weather (thunderstorms, heat waves, etc.).
L’événement Visite guidée du Site Archéologique de Saussac Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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