Visite guidée du site de l’hôpital et de la chapelle de la Fraternité, Hôpital de la Fraternité, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée du site de l’hôpital et de la chapelle de la Fraternité Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôpital de la Fraternité Nord

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Né d’un élan de solidarité populaire en 1903, l’hôpital de la Fraternité illustre une conception novatrice du soin. Son architecture pavillonnaire, pensée pour l’aération et l’isolement, reflète les grandes avancées médicales du début du 20e siècle. Reliés par des galeries souterraines aujourd’hui inaccessibles, les pavillons accueillaient séparément hommes, femmes et enfants, autour de jardins servant aux malades. Une visite du patrimoine architectural et de la chapelle du site est proposée.

Hôpital de la Fraternité 20 avenue Julien Lagache, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Né d’un élan de solidarité populaire en 1903, l’hôpital de la Fraternité illustre une conception novatrice du soin. Son architecture pavillonnaire, pensée pour l’aération et l’isolement, reflète les…

©Ville de Roubaix