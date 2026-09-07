Visite guidée du site de Rochetaillée, Château de Rochetaillée, Saint-Étienne

Informations pratiques

Visite guidée du site de Rochetaillée Samedi 19 septembre, 14h30 Château de Rochetaillée Loire

Pas de nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée du site de Rochetaillée

Départ au pied du château à 14h30

visite du château, de l’église et du village

Château de Rochetaillée 3 rue du Parc, 42100 Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Rochetaillée Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 25 74 32 http://www.histoireetpatrimoinedesaintetienne.com Proche de la ville de Saint-Étienne à environ 7 km, intégré dans un paysage de moyenne montagne (une altitude moyenne de 750 mètres), appartenant au Parc Naturel Régional du Pilat, le village pittoresque de Rochetaillée présente un ensemble patrimonial médiéval remarquable, mais également un site géographique d’exception entre montagnes et vallées, structurant une qualité de vie entre mémoires et traditions au fil des temporalités dans un écrin de verdure. Parking route des Echeneaux à proximité immédiate du château

Visite guidée du site de Rochetaillée

© Cliché Serge Marcuzzi