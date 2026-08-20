Visite guidée du TÉAT Plein Air, TÉAT Plein Air, Saint-Paul

Informations pratiques

Visite guidée du TÉAT Plein Air Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 TÉAT Plein Air La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Vous êtes déjà venu voir un concert au Téat Plein Air, mais connaissez-vous vraiment ce lieu ? Les pieds dans la savane et les yeux sur l’océan, il est le plus ancien théâtre de La Réunion.

Inscrit monument historique, il est né en 1970 du rêve de Michel Debré, et de l’audace des architectes Jean Tribel et Gilbert Royer qui ont coulé dans un béton brut, brutaliste, un amphithéâtre épousant la pente naturelle du terrain pour une acoustique bluffante.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de venir découvrir ce que cache la coulisse, comprendre ce que raconte le béton et sentir ce que ce lieu a d’irremplaçable.

TÉAT Plein Air Route du Théâtre, 97434 Saint-Paul, France Saint-Paul 97434 Carosse La Réunion La Réunion 0262419325 https://www.teat.re [{« type »: « link », « value »: « https://www.teat.re/programmation/theatre/visite-du-tEat-plein-air/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Dès 1964, le département projette la construction d’un théâtre en plein air à vocation culturelle et populaire. Le choix du site se porte sur Saint-Gilles pour des raisons climatiques et géographiques. Les travaux de terrassement peuvent en effet être limités grâce à la pente naturelle du sol, correspondant à celle des gradins. Les architectes Jean Tribel et Gilbert Royer travaillent sur la construction. Le théâtre se développe en hémicycle et se compose de 824 gradins extensibles à 1024. Les travées décalées permettent de dessiner un cercle complet de spectateurs depuis la scène. L’usage exclusif du béton brut apparente ce théâtre au mouvement architectural dit » brutaliste « . La pose de la première pierre a lieu en 1968. Le théâtre est inauguré en 1970, lors du premier festival de l’Océan Indien.

Vous êtes déjà venu voir un concert au Téat Plein Air, mais connaissez-vous vraiment ce lieu ? Les pieds dans la savane et les yeux sur l’océan, il est le plus ancien théâtre de La Réunion.

©DR