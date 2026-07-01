Visite guidée du temple, Temple Saint-Eloi, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du temple Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Temple Saint-Eloi Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:40:00+02:00

Visite commentée sur l’histoire du temple Saint-Éloi, son architecture, sa mutation d’église paroissiale catholique en lieu de culte protestant en 1803.

Temple Saint-Eloi 20 Pl du Pasteur Martin Luther King, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie http://concert-saint-eloi-rouen.org Edifice bâti fin XVe-début XVIe siècle, à l’emplacement d’édifices antérieurs. Plan basilical, sur deux niveaux, sans transept. Modernisation des supports intérieurs au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, une partie des vitraux de la nef est retirée, et la baie d’axe est bouchée et ornée d’une Gloire peinte. En 1803, l’édifice devient temple de l’Église réformée. face à l’Hôtel de Bourtheroulde TEOR : rue du Général Giraud Bus : Théâtre des Arts Parking : Pucelle

Visite commentée sur l’histoire du temple Saint-Éloi, son architecture, sa mutation d’église paroissiale catholique en lieu de culte protestant en 1803.