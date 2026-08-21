Visite guidée du temple Vilaman Karly, Temple Vilaman Karly (famille Araye), Saint-Benoît

Informations pratiques

Visite guidée du temple Vilaman Karly Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Temple Vilaman Karly (famille Araye) La Réunion

Limité à 5 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire du temple et son architecture qui font entre autres la richesse de ce lieu.

Le temple est ancrée dans le quartier plus de 20 ans. Les statues ont été rénové en janvier 2026.

Divinité principale du temple : Vilaman Karly, Ganesh, Marliemen, Min… Fêtes de Marliemen au mois de mai et Vilaman Karly en juillet.

__________________

Pour participer à la visite, merci de prévoir :

– Une tenue correcte, avec les épaules et les jambes couvertes.

– Deux jours sans viande avant la visite.

Merci de respecter ces consignes afin de garantir le bon déroulement de la visite.

Temple Vilaman Karly (famille Araye) 20 Rue Salvador Allende 97470 Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 50 77 08 »}]

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire du temple et son architecture qui font entre autres la richesse de ce lieu.

Ville de Saint-Benoît