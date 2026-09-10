Visite guidée du terminal cimentier de Teralta Réunion, Teralta Ciment Réunion, Le Port

Informations pratiques

Visite guidée du terminal cimentier de Teralta Réunion Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00 Teralta Ciment Réunion La Réunion

Limité à 10 personnes par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Les entreprises de notre territoire racontent une histoire !

Depuis plus de 60 ans Teralta participe à bâtir La Réunion.

Entreprise emblématique du Territoire de l’Ouest, Teralta propose des solutions innovantes répondant aux enjeux de la construction durable, notamment un ciment décarboné, utilisé dans la construction des cases créoles et des superstructures locales.

Le temps de la visite, découvrez les process de la production du ciment, de la fabrication à la distribution, en passant par l’analyse des échantillons par les « experts ».

Vous serez forcément bluffés par la production de cette solution inédite à La Réunion.

A la fin de la visite, une surprise vous attend !

Déroulé de la visite :

15 minutes de présentation en salle et environ 30-45 minutes de visite du site.

⚠️Nous attirons votre attention sur le fait que le Terminal est un site industriel. À ce titre, une tenue adaptée, ainsi que le port de chaussures fermées seront obligatoires pour participer à la visite.

Les casques et gilets haute visibilité seront fournis sur place. Enfin, les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Teralta Ciment Réunion 1 rue Charles Dickens 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.tco.re/pro/animations/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-visite-de-teralta/ »}]

Teralta Ciment Réunion et le Territoire de l’Ouest vous convient à une visite du terminal cimentier.

©Teralta Ciment Réunion