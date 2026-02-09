Visite guidée du théâtre 1903 rdv Office de Tourisme Lons-le-Saunier
rdv Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-06-22 16:00:00
fin : 2026-07-13 17:15:00
2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07
Visitez la salle de spectacle 1903, montez sur scène, admirez les ors et velours de ce théâtre classé parmi les plus beaux de France.
Tarifs 6 € personne. Enfants de 12 ans gratuit. RDV devant l’Office de Tourisme.
Les lundis à 16h. .
rdv Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
