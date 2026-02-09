Visite guidée du théâtre 1903 rdv Office de Tourisme Lons-le-Saunier

Visite guidée du théâtre 1903

rdv Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura

Visitez la salle de spectacle 1903, montez sur scène, admirez les ors et velours de ce théâtre classé parmi les plus beaux de France.

Tarifs 6 € personne. Enfants de 12 ans gratuit. RDV devant l’Office de Tourisme.

Les lundis à 16h. .

