Visite guidée du théâtre d’Angoulême, Théâtre d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre d’Angoulême Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre d’Angoulême Charente

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

De 1870 à aujourd’hui, partez à la découverte de l’histoire du bâtiment et de ses coulisses.

Des salles de spectacle aux loges, des ateliers techniques aux dessous de scène, explorez les espaces habituellement réservés aux artistes et aux équipes techniques.

À partir de 14 ans.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine +33545386161 http://www.theatre-angouleme.org [{« type »: « email », « value »: « valerie.stosic@theatre-angouleme.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545386161 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545386162 »}] De la petite enfance à la grande adolescence, une programmation importante de spectacles (théâtre, danse, musique, cirque, magie, arts visuels…) sont dédiés à la jeunesse, pour des sorties scolaires ou familiales, au cours de la saison et dans le cadre du festival “La tête dans les nuages”.

De 1870 à ajourd’hui, des salles de spectacle aux loges, des ateliers techniques aux dessous de scène, découvrez les coulisses et l’histoire de ce bâtiment.

©odette Fouché